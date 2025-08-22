Minacce ai quotidiani “Il Tempo” e “Libero”. Fadlun: “A nome della Comunità Ebraica di Roma esprimo indignazione e sconcerto”

AgenPress. “A nome della Comunità Ebraica di Roma, esprimo indignazione e sconcerto per le minacce e intimidazioni ai quotidiani “Il Tempo” e “Libero”, e la totale e forte solidarietà degli ebrei di Roma all’editore Giampaolo Angelucci e al vicepresidente Andrea Pasini, ai direttori Tommaso Cerno e Daniele Capezzone e alle redazioni, in particolare alle giornaliste Giulia Sorrentino e Eleonora Tomassi.

È ignobile, ma sono sicuro anche perdente, il tentativo di imbavagliare la stampa che ha ancora il coraggio di fare contro-informazione e svelare e denunciare le trame di violenza, smascherando le connessioni di Hamas e del terrorismo islamico in Italia” – ha dichiarato Victor Fadlun, Presidente della Comunità Ebraica di Roma – .