Previsioni Meteo del 23 Agosto 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 23 Agosto 2025.

AL NORD – Al mattino piogge sparse al Nord-Est, stabile altrove con sole prevalente. Al pomeriggio torna protagonista l’instabilità termo-convettiva con acquazzoni e temporali su Alpi e Appennino. In serata e nella notte precipitazioni in estensione alle pianure. 
 
AL CENTRO – Al mattino locali piovaschi tra Lazio e Abruzzo, stabile altrove con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali specie nelle zone interne. In serata tempo in miglioramento salvo residui fenomeni tra Umbria e Toscana. Piogge in arrivo nella notte sulle Marche.
 
AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo instabile con piogge sparse, maggiori spazi di sereno tra Calabria e Isole Maggiori. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali soprattutto nelle zone interne, ancora soleggiato su Calabria, Sicilia e Sardegna. In serata tempo in generale miglioramento con ampie schiarite.

Temperature minime in generale diminuzione salvo una lieve flessione positiva al Nord, massime in lieve rialzo al Centro e sulla Sardegna ed in calo sul resto d’Italia.
