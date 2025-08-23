Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Salvini e l’assordante silenzio di Schillaci”

AgenPress. “Il Ministro per le Infrastrutture Matteo Salvini ha formulato la proposta di abolire del tutto l’obbligo vaccinale. La prima considerazione è che Salvini bene farebbe ad occuparsi principalmente delle priorità del suo Ministero e soprattutto delle reti ferroviarie e stradali che in alcune regioni lasciano a desiderare e non di argomenti che non sono di sua competenza ministeriale.

In secondo luogo l’art. 32 della Costituzione con chiarezza indica che per motivi di legge lo Stato può obbligare il cittadino a trattamenti sanitari, sarebbe opportuno che Salvini intervenisse politicamente a integrare o modificare l’articolo 32 della Costituzione prima di tali affermazioni.

Naturalmente non sono per la idolatria dei vaccini, ma neanche contro la loro utilità ricordando che sul tema occorrono buon senso, e il respingimento di ogni posizione ideologica lasciando campo libero alla medicina e allo studio.”

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e Responsabile Nazionale Sanità della Dc, Sen. Domenico Scilipoti.