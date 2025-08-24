Vance: “Sono convinto che gli Stati Uniti possano mediare la fine della guerra tra Russia e Ucraina”

AgenPress. Il vicepresidente JD Vance è convinto che gli Stati Uniti possano mediare la fine della guerra tra Russia e Ucraina, nonostante i potenziali problemi emersi dopo l’incontro di questo mese tra il presidente Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin.

“Riteniamo di aver già assistito ad alcune concessioni significative da entrambe le parti, solo nelle ultime settimane”, ha affermato Vance.

I russi hanno fatto molte cose che non ci piacciono. Molti civili sono morti. Abbiamo condannato queste cose fin dall’inizio e, francamente, il presidente Trump ha fatto di più per fare pressione e per esercitare una leva economica sui russi, certamente, di quanto abbia fatto Joe Biden per tre anni e mezzo, quando non ha fatto altro che parlare, non ha fatto nulla per fermare le uccisioni.

“Non ci saranno truppe sul terreno in Ucraina. Ma continueremo a svolgere un ruolo attivo nel cercare di garantire che gli ucraini abbiano le garanzie di sicurezza e la fiducia di cui hanno bisogno per fermare la guerra e che i russi sentano di poterla concludere da soli”.