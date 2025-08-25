AgenPress. Il presidente russo Vladimir Putin dovrebbe sapere che il sostegno della Germania all’Ucraina non sta diminuendo, ha avvertito il vice cancelliere e ministro delle finanze tedesco Lars Klingbeil al suo arrivo a Kiev per una visita non annunciata.

“Putin non deve farsi illusioni sul fatto che il sostegno della Germania all’Ucraina crollerà”, – ha sottolineato il leader dei socialdemocratici.

“Al contrario: restiamo il secondo maggiore sostenitore dell’Ucraina a livello mondiale e il primo in Europa”, ha aggiunto Klingbeil, sottolineando che “l’Ucraina può continuare a fare affidamento sulla Germania”.

“Sto lavorando a stretto contatto con il Cancelliere per capire come la Germania possa sostenere l’Ucraina in un possibile processo di pace”, ha osservato, spiegando che questo “riguarda la sicurezza ucraina ma anche quella europea”.

Klingbeil ha inoltre invitato Putin a mostrare interesse per un processo di pace nella guerra più sanguinosa scoppiata in Europa negli ultimi 80 anni.

Il vice cancelliere tedesco ha sottolineato che Kiev dovrebbe partecipare ai colloqui, che dovrebbe essere dichiarato un cessate il fuoco e che dovrebbero essere fornite garanzie credibili per una pace duratura.

“A tal fine, stiamo lavorando a stretto coordinamento a livello internazionale”, ha spiegato.