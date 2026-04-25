Grande partecipazione alla presentazione di “SARAinsieme APS”: forte interesse per la rete solidale di condoinio

AgenPress. Grande partecipazione e interesse per l’incontro di presentazione di SARAinsieme APS, l’iniziativa che promuove una rete di supporto di prossimità per contrastare la solitudine e sostenere le fragilità nella vita quotidiana.

All’evento hanno preso parte oltre 100 persone tra cittadini, professionisti e rappresentanti del territorio, a conferma dell’attenzione crescente verso modelli innovativi di assistenza leggera e di comunità.

L’incontro si è aperto con gli interventi del Presidente, ing. Ferrara, e del Vicepresidente, avv. Albanese, che hanno illustrato la missione dell’associazione, le caratteristiche del servizio di assistenza e le modalità operative previste per la sua attivazione.

A seguire, la dott.ssa Bricca dell’Università Cattolica ha evidenziato il valore dell’assistenza di prossimità come strumento efficace per il contrasto alla solitudine e per il miglioramento della salute, richiamando anche le evidenze emerse dai più recenti rapporti dell’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Ampio spazio è stato dedicato al confronto con i partecipanti, che hanno manifestato un forte interesse per l’iniziativa, contribuendo con domande, osservazioni e proposte.

Al termine dell’incontro, alcune persone hanno già formalizzato la propria adesione all’associazione, mentre con altri partecipanti sono stati programmati ulteriori momenti di approfondimento.

SARAinsieme APS è una realtà del Terzo Settore nata con l’obiettivo di trasformare l’isolamento urbano in una rete di protezione collettiva. Al centro del progetto vi è l’assistenza di prossimità, un modello che tutela autonomia e dignità della persona, consentendo di affrontare le fragilità restando nel proprio contesto abitativo e sociale. Il servizio si rivolge a persone ancora autonome ma esposte al rischio di isolamento, offrendo un supporto leggero, flessibile e calibrato sui bisogni reali.

Il modello operativo si basa su tre pilastri: l’assistente di prossimità, figura di riferimento nel condominio o nel quartiere; una rete di volontari, che fornisce supporto concreto e relazionale; e un sistema di servizi di vicinanza, che facilita l’accesso alle risorse del territorio.

SARAinsieme si configura così come un vero “connettore sociale”, capace di integrare risorse esistenti e favorire una rete solidale diffusa.

Alla luce del riscontro positivo, entro il mese di maggio prenderà avvio la fase organizzativa operativa, con l’obiettivo di attivare concretamente il servizio sul territorio.

All’incontro ha preso parte anche la rete internazionale AMSI-UMEM-UNITI PER UNIRE, con il network AISCNEWS che ha seguito l’incontro dal punto di vista mediatico con il Prof. Foad Aodi che a nome delle associazioni e dei movimenti si congratula per la brillante iniziativa e mette a disposizione sin da ora il proprio attivo sostegno.

SARAinsieme si propone come un modello innovativo di supporto leggero e flessibile, basato sulla prossimità e sulla collaborazione tra cittadini, per rispondere in modo semplice ed efficace ai bisogni quotidiani delle persone.