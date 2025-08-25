type here...

Donald Trump: “Gli Stati Uniti sosterranno l’Ucraina”

Primo Piano
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non aver discusso specifiche garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ma ha affermato che gli Stati Uniti sosterranno il Paese.

Trump ha definito la guerra in Ucraina una “grande questione personale”.

Trump ha anche affermato di aver parlato con Putin dopo l’incontro con Zelensky e i leader europei alla Casa Bianca una settimana fa, esprimendo fiducia nel fatto che la guerra sarebbe finita.

“Credo che porremo fine alla guerra”, ha affermato il presidente americano, senza fornire ulteriori dettagli, mentre il suo piano di avvicinare i presidenti di Russia e Ucraina allo stesso tavolo sembra essere in una situazione di stallo.

Rispondendo alla domanda di un giornalista sul perché il presidente russo Vladimir Putin non voglia incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Trump ha risposto: “Perché a Putin Zelensky non piace”.

 

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it. All Rights Reserved. Credits