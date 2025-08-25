Donald Trump: “Gli Stati Uniti sosterranno l’Ucraina”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di non aver discusso specifiche garanzie di sicurezza per l’Ucraina, ma ha affermato che gli Stati Uniti sosterranno il Paese.

Trump ha definito la guerra in Ucraina una “grande questione personale”.

Trump ha anche affermato di aver parlato con Putin dopo l’incontro con Zelensky e i leader europei alla Casa Bianca una settimana fa, esprimendo fiducia nel fatto che la guerra sarebbe finita.

“Credo che porremo fine alla guerra”, ha affermato il presidente americano, senza fornire ulteriori dettagli, mentre il suo piano di avvicinare i presidenti di Russia e Ucraina allo stesso tavolo sembra essere in una situazione di stallo.

Rispondendo alla domanda di un giornalista sul perché il presidente russo Vladimir Putin non voglia incontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Trump ha risposto: “Perché a Putin Zelensky non piace”.