Il Presidente Giorgia Meloni al Meeting di Rimini 2025

AgenPress. Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, interviene alla 46a edizione del Meeting di Rimini, “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, presso la Fiera di Rimini.

“È per me un piacere e un onore essere qui, quello che accade qui ogni anno è estremamente prezioso, so bene quanto sacrificio e dedizione” richiedano eventi come questo.

“Il campo in cui abbiamo dimostrato di voler stare non è quello delle ideologie, delle utopie, di chi vuole modellare la realtà: il campo che abbiamo scelto è il campo del reale perché mille miliardi di idee non valgono una sola persona, per loro bisogna vivere e morire”.

Parlando della situazione in Medioriente, Giorgia Meloni ha condannato “l’ingiustificabile uccisione dei giornalisti, un inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra”. “Non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto all’autodifesa di Israele dopo l’orrore del 7 ottobre – ha aggiunto – ma allo stesso tempo non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità mietendo troppe vittime innocenti arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane”.