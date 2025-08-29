Festival del Cinema di Venezia. Klaus Davi “Firmatari appello contro Israele mi ricordano le tecniche di Goebbles”

AgenPress. “I firmatari dell’appello lanciato dal collettivo Venice4Palestine nei giorni scorsi per escludere due attori, Gal Gadot e Gerard Butler, sono i perfetti eredi della strategia di Joseph Goebbels. Anche lui nei suoi diari scrisse a più riprese che era necessario isolare il cinema ebraico americano e boicottarlo. È la stessa disgustosa strategia comunicativa che lascia di stucco. Ma questi attori o registi sono anche un po’ ignoranti, visto che non sanno che fu proprio l’Italia fascista a promulgare non richieste le leggi razziali”.

Lo ha dichiarato Klaus Davi intervistato da Radio Cusano Campus.