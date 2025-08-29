type here...

Festival del Cinema di Venezia. Klaus Davi “Firmatari appello contro Israele mi ricordano le tecniche di Goebbles”

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “I firmatari dell’appello lanciato dal collettivo Venice4Palestine nei giorni scorsi per escludere due attori, Gal Gadot e Gerard Butler, sono i perfetti eredi della strategia di Joseph Goebbels. Anche lui nei suoi diari scrisse a più riprese che era necessario isolare il cinema ebraico americano e boicottarlo. È la stessa disgustosa strategia comunicativa che lascia di stucco. Ma questi attori o registi sono anche un po’ ignoranti, visto che non sanno che fu proprio l’Italia fascista a promulgare non richieste le leggi razziali”.

Lo ha dichiarato Klaus Davi intervistato da Radio Cusano Campus.

- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it. All Rights Reserved. Credits