Il Guidonia Montecelio 1937 (Lega Pro) si avvarrà del supporto sanitario di Villa Dante

Stretta collaborazione tra il club e la struttura sanitaria del Gruppo Ini

AgenPress. Il Gruppo INI, storico gruppo sanitario privato, presente a Guidonia con la Clinica privata Villa Dante, e il Guidonia Montecelio 1937 Fc stringono uno strategico rapporto di collaborazione.

Villa Dante è una clinica d’eccellenza, dotata di strutture e apparecchiature di ultima generazione, e di personale qualificato per l’erogazione di alte prestazioni sanitarie e diagnostiche.

La società rossoblù, da parte sua, intende garantire ai propri atleti servizi sanitari qualificati a supporto dell’attività agonistica.

I giocatori tesserati del Guidonia Montecelio 1937 Fc colpiti da infortuni e per ogni accertamento diagnostico saranno valutati e trattati a Villa Dante, dove avranno la possibilità di sottoporsi a una serie di prestazioni sanitarie riservate: ecografie, radiografie, tomografia assiale computerizzata, risonanza magnetica nucleare, laboratorio di analisi (con prelievi ed elettrocardiogramma presso la struttura della Casa di Cura Villa Dante).

“L’accordo evidenzia la volontà del club di mettere a disposizione dei calciatori il miglior supporto medico per garantire agli stessi salute e benessere. Ringraziamo per la disponibilità il gruppo Ini e speriamo sia solo l’inizio di un lungo percorso insieme”, dichiara il presidente del Guidonia Montecelio 1937 Fc, Mauro Fusano.

“Siamo orgogliosi di aver avviato questa importante partnership sanitaria con il Guidonia Montecelio 1937 Fc che ha scelto Villa Dante per la sua prima stagione in Lega Pro, nel calcio professionistico e ringraziamo il presidente Fusano per la fiducia – sottolinea Cristopher Faroni, Presidente del Gruppo INI. “Da sempre il Gruppo INI sostiene lo sport come elemento imprescindibile per il benessere delle persone, a tutti i livelli. Con questa collaborazione Villa Dante diventa ancor più punto di riferimento per la salute sul territorio”.