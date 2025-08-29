ONU: oltre 800 persone sono state giustiziate in Iran dall’inizio dell’anno

AgenPress. Dall’inizio dell’anno in Iran sono state giustiziate più di 800 persone, ha dichiarato oggi l’ONU, denunciando un “modello sistematico di utilizzo della pena di morte come strumento di intimidazione da parte dello Stato”.

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani ha osservato che si è verificato un “forte aumento delle esecuzioni nella prima metà del 2025”.

“Le autorità iraniane hanno giustiziato almeno 841 persone dall’inizio dell’anno e fino al 28 agosto 2025”, ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra la portavoce dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani, Ravina Shamdasani, avvertendo che “la situazione reale potrebbe essere diversa. Potrebbe essere peggiore, data la mancanza di trasparenza”.

Secondo lei, solo nel mese di luglio l’Iran ha giustiziato almeno 110 persone, il doppio rispetto a quelle giustiziate nel luglio 2024.

Shamdasani ha espresso in particolare il suo rammarico per il ricorso alle esecuzioni pubbliche in Iran, poiché l’ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha documentato 7 casi di questo tipo dall’inizio dell’anno.

“Le esecuzioni pubbliche aggiungono un ulteriore livello di affronto alla dignità umana, (…) non solo alla dignità delle persone coinvolte, di coloro che vengono giustiziati, ma anche a quella di tutti coloro che devono assistervi”, ha osservato Samdasani.

“Il trauma psicologico che si prova assistendo a un’impiccagione pubblica, soprattutto per i bambini, è inaccettabile”, ha sottolineato.

“La pena di morte è incompatibile con il diritto alla vita e con la dignità umana”, ha sottolineato.

“Il rischio che ciò comporti l’esecuzione di persone innocenti è inaccettabile. Non dovrebbe mai essere imposta per atti protetti dal diritto internazionale dei diritti umani”, ha affermato.

L’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani invita il governo iraniano “a non applicare la pena di morte a questi individui e ad altre persone condannate a morte”, ha concluso Shamdasani.