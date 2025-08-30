Gambia: oltre 70 persone morte dopo il ribaltamento di un’imbarcazione

AgenPress. Almeno 70 persone sono morte quando un’imbarcazione che trasportava migranti si è capovolta al largo delle coste dell’Africa occidentale, ha annunciato il Ministero degli Esteri del Gambia, in uno degli incidenti più mortali degli ultimi anni su una rotta spesso preferita dai migranti per raggiungere l’Europa.

Si stima che l’imbarcazione trasportasse 150 persone, 16 delle quali sono state tratte in salvo. Le autorità mauritane hanno recuperato 70 corpi, ma potrebbero essere morte più di 100 persone.

La rotta migratoria atlantica dalla costa dell’Africa occidentale alle Isole Canarie, comunemente utilizzata dai migranti africani che cercano di raggiungere la Spagna, è una delle più letali al mondo.

Almeno 46.000 migranti irregolari sono arrivati ​​alle Isole Canarie lo scorso anno, un numero record secondo l’Unione Europea. Almeno 10.000 sono morti nel tentativo di attraversare il mare, con un aumento del 58% rispetto al 2023, secondo l’organizzazione per i diritti umani Caminando Fronteras.

Il Ministero degli Esteri del Gambia esorta i suoi cittadini a “evitare di intraprendere viaggi così pericolosi, che continuano a mietere numerose vittime”.