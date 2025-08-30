Kaia Kalas (Ue): “E’ impensabile restituire i beni russi congelati a meno che Mosca non paghi un risarcimento”

AgenPress. Il capo della politica estera dell’Unione Europea, Kaia Kalas, ha dichiarato che all’interno dell’Unione è impensabile restituire i beni russi congelati durante la guerra in Ucraina, a meno che Mosca non paghi un risarcimento.

“Non possiamo immaginare che… se… ci sarà un cessate il fuoco o un accordo di pace, questi beni saranno restituiti alla Russia se (i russi) non avranno pagato un risarcimento”, ha detto Kallas ai giornalisti prima di un incontro dei ministri degli esteri dell’UE a Copenaghen.

L’UE afferma che beni russi per un valore di circa 210 miliardi di euro sono stati congelati nell’UE in base alle sanzioni imposte a Mosca per la sua invasione dell’Ucraina.

L’Ucraina e alcuni paesi dell’UE, tra cui la Polonia e gli Stati baltici, hanno chiesto all’UE di sequestrare i beni e di utilizzarli per sostenere Kiev.

Ma Francia e Germania, così come il Belgio, che detiene la maggior parte dei beni russi, respingono queste richieste.

Essi sostengono che l’UE sta destinando i profitti futuri derivanti da tali attività al rimborso del sostegno all’Ucraina e si chiedono se esista una base giuridica per confiscarli.

I diplomatici affermano che il dibattito pubblico si sta ora spostando su come utilizzare il denaro dopo la fine della guerra in Ucraina.