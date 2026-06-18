Italia-Slovenia: Rojc (Pd), relazioni bilaterali sono esempio in Europa

AgenPress. “Nel corso di questi decenni l’Italia e la Slovenia hanno saputo costruire sinergie che fungono da esempio per quei territori in Europa e nel mondo che hanno vissuto periodi difficili e dove non è stata ancora compresa a fondo l’importanza del rispetto delle memorie dei singoli e delle comunità”.

Lo ha detto la senatrice Tatjana Rojc (Pd), oggi a Roma nel suo discorso pronunciato al ricevimento per la Festa Nazionale della Repubblica di Slovenia che è stata anche l’occasione per il saluto ufficiale dell’ambasciatore sloveno Matiaz Longar.

La senatrice, che è espressione della comunità slovena in Italia, ha ricordato la “giornata storica” del 13 luglio 2020 a Trieste quando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e quello sloveno Borut Pahor hanno reso omaggio a “due luoghi simbolo delle tragedie del cosiddetto ‘confine orientale’, suggellando un profondo rapporto di amicizia”.

Rojc ha quindi sottolineato il ruolo delle minoranze linguistiche che “sono ambasciatrici di pace, costruiscono opportunità, sono aperte al dialogo e alla comprensione”. La parlamentare ha fatto un punto sulle relazioni bilaterali tra Italia e Slovenia che “coinvolgono grandi dossier quali l’integrazione europea dei Balcani Occidentali, la partecipazioni ai consessi macro-regionali come l’Iniziativa Centro Europea e la Strategia UE per la Regione Adriatico Ionica, e i formati di dialogo trilaterali”. In chiusura, Rojc ha ringraziato l’ambasciatore Longar “per l’ospitalità e l’amicizia e per avermi dato l’opportunità di ragionare dialetticamente sempre in maniera schietta e aperta”.