Immagini di videosorveglianza private in un portale, Codacons: è sola la punta dell’iceberg

POSSIBILE AGIRE VERSO SITO E UTENTI CHE HANNO SCARICATO VIDEO PRIVATI

AgenPress. Sul caso del sito web accessibile dai normali motori di ricerca e contenente migliaia di filmati rubati da telecamere di sorveglianza installate in abitazioni private, centri estetici e studi medici, scende in campo il Codacons, che annuncia azioni legali a tutela degli italiani coinvolti nella vicenda.

Ancora una volta la privacy dei cittadini viene gravemente lesa attraverso il furto di immagini e video pubblicati in modo illecito da siti e diffusi attraverso app di messaggistica – afferma il Codacons – I casi emersi di recente sembrano essere solo la punta dell’iceberg di un fenomeno molto più esteso e che potrebbe coinvolgere una moltitudine di cittadini ignari dell’illegale utilizzo delle proprie immagini.

Per tale motivo l’associazione ha deciso di attivarsi per offrire assistenza legale agli italiani coinvolti nel furto delle immagini di videosorveglianza denunciato da Yarix, e avviare le dovute azioni risarcitorie anche collettive nei confronti dei responsabili del sito e dei soggetti che hanno scaricato e utilizzato in modo illecito video e foto private dei cittadini.