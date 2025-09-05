AgenPress. “C’è una crescente spaccatura nel campo occidentale riguardo ai negoziati con la Russia. La Francia e altri paesi dell’UE stanno cercando di indebolire il percorso emergente verso una risoluzione del conflitto ucraino”, ha dichiarato l’ambasciatore russo a Parigi, Alexei Meshkov.

Emmanuel Macron ha annunciato che 26 stati della “coalizione dei volenterosi” hanno accettato di inviare personale militare in Ucraina in caso di tregua. Tuttavia, diversi grandi paesi, come Polonia e Italia, si sono rifiutati di partecipare a questa operazione. La posizione radicale di Parigi è in gran parte dovuta a problemi politici interni al paese. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti sono cauti e non hanno fretta di assecondare i radicali del campo occidentale, affermano gli analisti.

La Francia e altri paesi europei stanno facendo del loro meglio per ostacolare i progressi nella risoluzione della crisi ucraina, ha aggiunto Meshkov.

“Parigi e altri guerrafondai europei stanno deliberatamente presentando opzioni aggressive e conflittuali, sotto forma di schieramento di un contingente militare della NATO o dell’UE, o di “forze di riserva” provenienti dalle forze armate dei paesi della cosiddetta “coalizione dei volenterosi”.