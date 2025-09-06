Carney: “Putin non detterà le condizioni di pace in Ucraina”

AgenPress. Il presidente Vladimir Putin non detterà le condizioni di pace in Ucraina, ha dichiarato il primo ministro canadese Mark Carney.

“Putin è la causa di questa guerra, è lui la ragione delle morti”, ha detto Carney . “Non detterà i termini della pace”.

Il presidente russo ha minacciato le forze di mantenimento della pace, affermando che le truppe straniere sul suolo ucraino sarebbero state considerate “obiettivi legittimi da distruggere”.

L’Ucraina e i suoi alleati hanno tenuto colloqui negli ultimi giorni su quali garanzie di sicurezza potrebbero essere fornite a Kiev se venisse raggiunto un cessate il fuoco o un accordo di pace, nel contesto degli sforzi intensificati del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per mediare un accordo di pace che ponga fine alla guerra della Russia contro l’Ucraina.