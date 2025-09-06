type here...

Donald Trump minaccia l’UE con nuovi dazi per la multa a Google

Breaking news
redazione
Da redazione
AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha criticato la decisione della Commissione europea di multare Google e ha minacciato di rispondere con nuove sanzioni commerciali.

“L’Europa ha attaccato oggi un’altra grande azienda americana, Google”, ha scritto in un post sulla piattaforma Truth Social.

Il presidente degli Stati Uniti avverte che se l’UE non riesaminerà le multe “ingiuste” imposte a Google e Apple, sarà “costretto” ad attuare il meccanismo di imposizione di tariffe punitive.

“Non possiamo permettere che ciò accada alla brillante e senza precedenti ingegnosità americana e, se ciò dovesse accadere, sarò costretto ad avviare un procedimento ai sensi della Sezione 301 per annullare le ingiuste sanzioni imposte a queste aziende americane che pagano le tasse”, ha aggiunto.

La Commissione aveva annunciato di aver imposto una multa di 2,95 miliardi di dollari a Google per abuso di posizione dominante nel settore della pubblicità online.

