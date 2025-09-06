L’Iran minaccia una possibile nuova guerra contro Israele

AgenPress. I funzionari del governo iraniano hanno dichiarato di considerare possibile una nuova guerra tra la Repubblica islamica e Israele.

“Stiamo cercando di impedire che la regione venga trascinata in un’altra guerra, ma la possibilità di una guerra tra l’Iran e Israele è molto alta”, ha affermato il viceministro degli Esteri iraniano Saeed Hatibzadeh durante una visita in Iraq.

A giugno, Israele ha lanciato una guerra di 12 giorni contro l’Iran. Gli Stati Uniti sono stati coinvolti bombardando impianti nucleari.

Il governo israeliano ha giustificato l’azione come una risposta alla minaccia rappresentata dai programmi nucleari e missilistici dell’Iran. Numerosi esperti legali hanno definito la guerra una violazione del diritto internazionale.

Le forze armate iraniane hanno risposto attaccando Israele con missili balistici. Secondo i dati ufficiali, almeno 30 persone sono state uccise. I raid aerei israeliani contro l’Iran hanno ucciso più di 1.000 persone.

La tensione rimane alta, poiché non si intravede alcuna soluzione diplomatica alla disputa sul programma nucleare iraniano. L’Occidente accusa la leadership di Teheran di voler acquisire armi nucleari, un’accusa che l’Iran nega.