Oltre 63 morti in un attacco jihadista in Nigeria

AgenPress. I jihadisti hanno ucciso oltre 63 persone durante un attacco lanciato nella città di Darul Jamal, dove si trova una base militare, al confine tra Nigeria e Camerun, una zona spesso dilaniata da attacchi jihadisti.

Babagana Zulum, governatore dello stato di Borno, ha dichiarato che tra le vittime ci sono cinque soldati. “In questa fase confermiamo la morte di 63 persone, tra civili e militari”, ha affermato. I resoconti precedenti parlavano di 55-64 morti.

Sebbene la violenza jihadista sia diminuita in Nigeria rispetto all’epoca dei peggiori attacchi e scontri guidati da Boko Haram, dal 2013 al 2015, gli insorti, in particolare lo Stato islamico dell’Africa occidentale, nato dalla scissione della prima organizzazione, continuano a lanciare attacchi nelle aree rurali della parte nord-orientale dello stato più popoloso dell’Africa.

Testimoni oculari hanno affermato che l’attacco è iniziato dopo che gli autori sono arrivati ​​a decine in motocicletta: hanno aperto il fuoco con fucili d’assalto e hanno dato fuoco alle case. Molte delle vittime appartenevano a famiglie che si erano stabilite di recente nella città, lasciando un campo profughi a Bama, chiuso quest’anno dalle autorità.

Boko Haram prosegue una sanguinosa insurrezione nel nord-est della Nigeria, iniziata nel 2009, con l’obiettivo di instaurare un califfato. Almeno 40.000 persone sono state uccise e oltre 2 milioni di civili sono stati sfollati a causa del conflitto armato.

L’ISIS e Boko Haram hanno recentemente intensificato gli attacchi contro le basi militari, soprattutto nello stato di Borno, epicentro del conflitto.