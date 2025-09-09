type here...

Sardone (Lega): “Ennesimo fondamentalista arrestato in Italia. Pericolo Islamico è reale”

Cronaca
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -

AgenPress. “Sono anni che denunciamo il pericolo del fondamentalismo islamico ed è per questo che la Lega è in prima linea per contrastare un fenomeno che rischia di mettere in ginocchio l’Italia.

L’arresto a Brescia di un 37enne del Bangladesh residente nel Mantovano, accusato di arruolamento a fini terroristici, non è altro che l’ultimo episodio di un’emergenza che vediamo in tutta Europa. Proprio qualche giorno fa un giovane di 25 anni di origini pachistane è stato fermato a Trieste con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo. Bisogna porre attenzione ai finanziamenti, a ciò che viene predicato nelle moschee, nonché all’indottrinamento che tentano di portare avanti nelle scuole.

Ed è per questo che mi sono impegnata in prima persona anche in Europa, sollecitando a più riprese un intervento netto sul tema del terrorismo e dell’estremismo islamico. Non dobbiamo arretrare sulla minaccia dell’islamismo perché, a differenza della sinistra che chiude gli occhi, siamo perfettamente consapevoli della gravità della situazione”.

Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario della Lega ed eurodeputata.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits