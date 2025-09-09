Sardone (Lega): “Ennesimo fondamentalista arrestato in Italia. Pericolo Islamico è reale”

AgenPress. “Sono anni che denunciamo il pericolo del fondamentalismo islamico ed è per questo che la Lega è in prima linea per contrastare un fenomeno che rischia di mettere in ginocchio l’Italia.

L’arresto a Brescia di un 37enne del Bangladesh residente nel Mantovano, accusato di arruolamento a fini terroristici, non è altro che l’ultimo episodio di un’emergenza che vediamo in tutta Europa. Proprio qualche giorno fa un giovane di 25 anni di origini pachistane è stato fermato a Trieste con l’accusa di associazione con finalità di terrorismo. Bisogna porre attenzione ai finanziamenti, a ciò che viene predicato nelle moschee, nonché all’indottrinamento che tentano di portare avanti nelle scuole.

Ed è per questo che mi sono impegnata in prima persona anche in Europa, sollecitando a più riprese un intervento netto sul tema del terrorismo e dell’estremismo islamico. Non dobbiamo arretrare sulla minaccia dell’islamismo perché, a differenza della sinistra che chiude gli occhi, siamo perfettamente consapevoli della gravità della situazione”.

Così in una nota Silvia Sardone, vice segretario della Lega ed eurodeputata.