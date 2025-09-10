Hamas nega la morte dei suoi funzionari nell’attacco israeliano

AgenPress. Hamas ha smentito le notizie sulla morte di suoi alti funzionari dopo l’attacco israeliano alla capitale del Qatar, Doha.

“Confermiamo che il tentativo del nemico di uccidere i membri delle delegazioni ai colloqui è fallito”, ha affermato in una dichiarazione pubblicata sul suo canale Telegram.

Tuttavia, ha confermato che l’attacco ha causato la morte di sei persone, tra cui il figlio del leader del movimento nella Striscia di Gaza, Khalil al-Hayya, Humam, e un militare del Qatar.

Hamas ha anche affermato che non cambierà la sua posizione nei colloqui per il cessate il fuoco a Gaza dopo l’attacco israeliano a Doha e ha accusato Israele di non essere pronto per la pace.