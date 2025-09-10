Kallas (UE): “Putin sta diventando ogni volta più audace perché le reazioni finora non sono state abbastanza forti”

AgenPress. L’Alto rappresentante per la politica estera dell’UE, Kaja Kallas, vede la presunta intrusione deliberata della Russia nello spazio aereo polacco come un punto di svolta che non può passare inosservato. “Quello che è successo in Polonia è un punto di svolta”, ha dichiarato Kallas in un’intervista con i giornalisti di Bruxelles. Ora è necessaria una risposta forte e decisa. Sta inoltre valutando l’opzione di convocare i ministri della Difesa e degli Esteri europei per discutere possibili linee d’azione.

Riguardo alle possibili motivazioni della Russia, Kallas ha affermato che il leader del Cremlino, Vladimir Putin, vuole chiaramente mettere alla prova gli europei e dimostrare di poter fare cose del genere. Sta diventando ogni volta più audace perché le reazioni finora non sono state abbastanza forti.

Kallas ha citato l’attuale processo di pianificazione del 19° pacchetto di sanzioni UE-Russia come punto di partenza per una risposta decisiva dell’UE. Si prevede che culminerà nei prossimi giorni in una proposta legislativa concreta della Commissione UE. Queste dovranno poi essere adottate dai governi degli Stati membri. Kallas ha affermato che, a suo avviso, il nuovo pacchetto deve essere molto forte. Questo perché riguarda non solo l’Ucraina, ma anche l’UE.