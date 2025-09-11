Droni russi sulla Polonia. UE: “Inaspriremo significativamente le sanzioni contro la Russia e i suoi complici”

AgenPress. Condanniamo con la massima fermezza la violazione intenzionale dello spazio aereo di uno Stato membro dell’UE da parte di droni russi, avvenuta il 10 settembre. Questo atto aggressivo e sconsiderato fa parte di una grave escalation da parte della Russia. Minaccia la sicurezza dei cittadini dell’UE, la stabilità regionale e la pace internazionale.

Questa grave violazione dello spazio aereo europeo non fa che rafforzare la nostra determinazione a sostenere l’Ucraina e il suo popolo nella loro difesa contro la Russia e nel loro perseguimento di una pace globale, giusta e duratura.

Si tratta dell’ultima di una serie di violazioni dello spazio aereo sovrano degli Stati membri dell’UE verificatesi dal 2022.

Aumenteremo ulteriormente i costi per Mosca, inasprendo significativamente le sanzioni contro la Russia e i suoi complici. Collaboreremo anche con i nostri partner internazionali per fare pressione sulla Russia affinché ponga fine a questa guerra.

Esprimiamo la nostra piena solidarietà alla Polonia e continuiamo a offrire il supporto di cui il Paese ha bisogno per proteggere il suo confine orientale. Siamo in costante e stretto contatto con le autorità polacche.