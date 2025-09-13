Maxi sequestro di aticoli “Disney” contraffatti

AgenPress. I finanzieri della Tenenza di Sant’Angelo dei Lombardi hanno individuato e sottoposto a sequestro, presso un’attività commerciale sita a Montella, n. 1.478 prodotti per bambini, pronti per la vendita, commercializzati a prezzi concorrenziali, ma di fatto contraffatti e di scarsa qualità, nonostante recassero fedelmente il noto marchio “Disney”.

All’esito dell’attività di servizio, il titolare dell’esercizio commerciale è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Avellino per commercio di prodotti con segni distintivi falsi e/o contraffatti e ricettazione.