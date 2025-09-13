Sequestrati smalti e gel per unghie contenenti pericolose sostanze

AgenPress. Sono scattati i primi controlli della Guardia di finanza di Lodi presso gli esercizi commerciali ed operatori dell’intera provincia interessati dalla detenzione e vendita di smalto e gel per unghie, dopo che il Regolamento UE 2025/887 ne ha vietato, da lunedì 1 settembre 2025, il loro utilizzo e commercializzazione se contenenti Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO) e Dimethyltolylamine (DMTA), due sostanze ritenute potenzialmente cancerogene e per questo inserite dall’Unione Europea nell’elenco degli ingredienti pericolosi per i cosmetici.

La mirata attività di controllo economico del territorio assicurata dai militari del Gruppo della Guardia di finanza di Lodi ha consentito di individuare in due magazzini, rispettivamente nei comuni di Sant’Angelo Lodigiano e di Cornegliano Laudense, circa n. 2000 flaconi di smalto e gel per unghie contenenti TPO.

I Finanzieri del Gruppo Lodi hanno così sottoposto a sequestro i cosmetici pericolosi posti in vendita e denunciati alla locale Procura della Repubblica i titolari degli esercizi commerciali, attesa la violazione dei nuovi standard di sicurezza recentemente introdotti dalla normativa europea.