L’Ammiraglio Ispettore Medico Cesare Fanton entra nella Fondazione OMRI

Una figura di eccellenza al servizio del Paese rafforza la squadra della Fondazione Prosegue il percorso di crescita con l’adesione di autorevoli vertici delle Forze Armate. Una rete coesa di servitori dello Stato, uniti da valori, competenze e visione comune

AgenPress. La Fondazione Insigniti OMRI si rafforza ulteriormente con l’ingresso dell’Ammiraglio Ispettore Medico della Marina Militare Cesare Fanton, figura di altissimo profilo delle Forze Armate italiane, con una lunga e prestigiosa carriera al servizio del Paese.

L’adesione dell’Ammiraglio Fanton si inserisce in un percorso di crescita che ha visto la Fondazione accogliere, nel tempo, numerosi rappresentanti dei vertici militari delle diverse Forze Armate e dei Corpi dello Stato.

Una rete coesa di servitori dello Stato, accomunati da una visione condivisa dell’impegno civile e istituzionale al servizio della cittadinanza e del bene comune.

“È con grande onore e profonda soddisfazione che annunciamo l’adesione dell’Ammiraglio Fanton alla nostra Fondazione,” – dichiara il Presidente della Fondazione OMRI, Prefetto Francesco Tagliente – “una figura di assoluto rilievo, che arricchisce la nostra missione con competenze, valori e una straordinaria esperienza maturata al servizio del Paese, sia in ambito nazionale che internazionale

Nel corso della sua carriera, l’Ammiraglio Fanton ha ricoperto incarichi apicali in comandi strategici della Marina Militare, della NATO e delle Forze Interforze. Ha partecipato a numerose missioni operative in contesti internazionali ad alta complessità (Bosnia, Kosovo, Iraq, Afghanistan, Libano, Libia, Oceano Indiano), fornendo un contributo decisivo anche in operazioni umanitarie, eventi istituzionali e nel coordinamento sanitario in aree di crisi.

Durante l’emergenza COVID-19 è stato richiamato in servizio come consulente presso la Struttura del Commissario Straordinario, assumendo successivamente il ruolo di Consulente Sanitario del Comandante in Capo della Squadra Navale. Ha inoltre rappresentato la Marina Militare presso il Ministero della Salute e ha operato, per oltre vent’anni, nel Servizio di Emergenza Medica della Presidenza della Repubblica.

Autore di numerose pubblicazioni tecnico-scientifiche, è stato insignito di riconoscimenti nazionali e internazionali per il suo impegno nella sanità militare e civile.

“L’ingresso dell’Ammiraglio Fanton rappresenta un’ulteriore conferma della qualità e dell’autorevolezza delle personalità che condividono la nostra visione: promuovere, attraverso l’etica del merito e il senso dello Stato, il benessere delle future generazioni.”