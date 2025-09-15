type here...

Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Palermo allarme sicurezza”

AgenPress. “L’episodio di cronaca nera consumatosi oggi a Palermo in pieno giorno con una vittima uccisa a colpi di pistola ripropone attualmente il tema sicurezza a Palermo e in tutta l’isola.

Da poco tempo i sindaci di Catania e Palermo hanno invocato l’invio dell’esercito per meglio controllare il territorio specie in zone e quartieri a rischio e degrado sociale. La violenza e la delinquenza non si combattono naturalmente solo con la repressione ma anche con iniziative sociali e culturali, tuttavia la sparatoria di Palermo indica una emergenza che va affrontata e risolta per la sicurezza e i cittadini onesti.

Rinnovando un plauso alle Forze dell’ Ordine che fanno il loro dovere, invoco maggiori organici e mezzi per contrastare la criminalità organizzata e non”.

Lo dice in una nota il Presidente di Unione Cristiana e responsabile nazionale del dipartimento Salute della DC Sen. Domenico Scilipoti Isgrò.

