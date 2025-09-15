type here...

Taser, Paoloni (SAP): evitare polemiche sterili, resta lo strumento più sicuro

AgenPress. “Questa notte a Reggio Emilia i colleghi della volante, per fermare una persona in forte stato di agitazione e con precedenti penali, sono stati obbligati a utilizzare il taser, purtroppo dopo l’intervento la persona è deceduta. Ora auspichiamo che prima delle consuete, sterili polemiche si attendano gli esiti degli accertamenti, che siamo sicuri verranno effettuati con la massima attenzione e oculatezza. Che sia fatta chiarezza sulle cause del decesso è interesse di tutti”.

Lo ha affermato il Segretario Generale del SAP, Stefano Paoloni.

“Comunque il taser, ad oggi, e sono i dati a dimostrarlo, resta lo strumento più sicuro in dotazione alle forze dell’ordine. Con lo sfollagente o con l’arma da fuoco si hanno sempre conseguenze peggiori”, ha aggiunto Paoloni, ricordando che “la morte di una persona è sempre un evento tragico e per questo siamo anche vicini al collega che, nell’esercizio delle sue funzioni, sta vivendo questo difficile momento professionale”.

