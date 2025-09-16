type here...

Il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio: una nuova tappa nel servizio al Paese con la Fondazione Insigniti OMRI

Prefetto  Tagliente: “Siamo  onorati di accogliere, tra i membri della Fondazione Insigniti OMRI, il Generale di Corpo d’Armata Giovanni Truglio, già Comandante Interregionale dei Carabinieri “Culqualber”. Un ingresso che rafforza l’impegno civile, istituzionale e valoriale della nostra comunità”

AgenPress. Con la sua adesione, maturata nel solco di una vita spesa al servizio delle istituzioni e della collettività, il Generale Truglio conferma la volontà di continuare a servire il Paese anche nella dimensione civile e culturale, condividendo i valori statutari ed etici che animano la nostra Fondazione.

La sua presenza rafforza il nostro impegno per il bene comune, la promozione del merito, della responsabilità pubblica e della legalità, a beneficio delle future generazioni.

Il Generale Truglio vanta una lunga e prestigiosa carriera nell’Arma dei Carabinieri, iniziata con il 159° corso dell’Accademia Militare di Modena e sviluppatasi attraverso ruoli di comando e responsabilità in Italia e all’estero, in contesti operativi complessi come Somalia, Bosnia, Iraq e Albania. Oltre al suo brillante percorso accademico e militare, ha guidato unità strategiche come la Divisione Unità Mobili e Specializzate, la Legione Sardegna, la Forza di Gendarmeria Europea e la Direzione Investigativa Antimafia, contribuendo in modo esemplare alla sicurezza nazionale e internazionale.

Il suo impegno è stato riconosciuto con numerose onorificenze, tra cui il titolo di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, la Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito, e il Cavaliere dell’Ordine Militare d’Italia, testimonianza concreta di una carriera guidata dall’etica del dovere, dal senso dello Stato e dalla dedizione al bene comune.

Questi valori, che incarnano perfettamente la missione della Fondazione – promuovere il merito, la responsabilità pubblica e il sapere come strumenti di crescita civile – trovano nel Generale Truglio una delle più autorevoli espressioni. Siamo certi che la sua presenza darà nuovo impulso alle attività della Fondazione e sarà fonte d’ispirazione per quanti credono nella forza dell’esempio, nel servizio alla Repubblica e nella costruzione di un futuro fondato sul rispetto, sulla giustizia e sull’impegno condiviso.

