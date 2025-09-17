Landini: “Fermiamo la deportazione a Gaza. Venerdì mobilitazioni e scioperi in tutta Italia”

AgenPress. “L’occupazione della Striscia di Gaza da parte del Governo di Netanyahu ci porta a iniziare da qui: è un fatto di una gravità senza precedenti, il massacro e la deportazione del popolo palestinese vanno fermati subito”.

Così il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

“La logica della forza e del riarmo è un pericolo per la democrazia in tutto il mondo – ha spiegato – : per questo, come Cgil, abbiamo deciso non solo di partecipare a tutte le iniziative previste, ma di proclamare una vera e propria giornata di mobilitazione venerdì 19 settembre”. Nell’arco della giornata “tutte le categorie proclameranno ore di sciopero, si svolgeranno manifestazioni a livello territoriale con modalità diverse nelle singole Regioni. Nel pomeriggio del venerdì sarà quindi mobilitazione in tutto il Paese.

Tutto questo “fa parte di una grande mobilitazione per la pace – ricorda il segretario –, contro tutte le guerre come quella in Ucraina e le altre nel mondo. La pace è la condizione per la tenuta democratica e per la crescita delle condizioni di vita e di lavoro delle persone”.