Niger: 22 abitanti di un villaggio sono stati uccisi lunedì in attacchi da parte di uomini armati a bordo di motociclette

AgenPressNegli ultimi anni, il Niger ha dovuto affrontare una serie di attacchi da parte di gruppi che giurano fedeltà ad Al Qaeda o allo Stato Islamico. La giunta militare, che ha preso il potere più di due anni fa, non è riuscita a porre fine alla crisi.

Ieri mattina, “uomini armati” a bordo di motociclette “hanno aperto il fuoco sugli abitanti del villaggio” nella comunità di Taqubat, dove si stava svolgendo una cerimonia di battesimo, uccidendo 15 persone. “Poi, i colpevoli si sono recati alla periferia di Taqubat, dove hanno ucciso altre sette persone”.

Nonostante il dispiegamento di forze armate gli attacchi attribuiti ai jihadisti continuano, prendendo di mira indiscriminatamente civili e soldati.

 

