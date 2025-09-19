type here...

Gaza: Amendola (Pd), bisogna intervenire adesso

AgenPress. “È necessario intervenire adesso nella crisi in Medio Oriente, fermare le stragi. Serve un’azione diplomatica vera e propria, non solo preoccuparsi, non solo declamare. Sono giornate importantissime perché l’invasione israeliana a Gaza, che è illegale, criminale, brutale per la popolazione civile, va fermata”.
Lo ha detto oggi a Udine il deputato del Pd Enzo Amendola, nel corso della presentazione del suo libro “L’Imam deve morire”.
“L’Unione europea – ha detto l’ex ministro degli Affari europei – con la Commissione ha fatto delle proposte ma il Governo italiano ancora non ha detto se sosterrà queste proposte”.
“Lunedì all’Assemblea Generale dell’Onu si discuterà anche del riconoscimento della Palestina con Paesi che si sono già schierati ma l’Italia – ribadisce Amendola – manca all’appello”.
