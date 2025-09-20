type here...

Disabile sequestrato e violentato a Torre Annunziata, Nappi (Lega): pene esemplari per queste 2 bestie

AgenPress. “Chi si macchia di crimini così efferati merita pene esemplari da scontare in carcere per tutto il periodo della condanna. Nessuno sconto per due bestie che hanno agito solo per il gusto del male e della sadica violenza, esercitando, per giunta, la loro nefanda azione su chi non è in grado minimamente di difendersi. Un sentito grazie alle forze dell’ordine per aver assicurato alla giustizia questi criminali. Alla vittima e alla sua famiglia la nostra vicinanza e solidarietà”.

Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

