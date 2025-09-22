type here...

Previsioni Meteo del 23 Settembre 2025

AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 23 Settembre 2025.

AL NORD – Al mattino molte nubi in transito con precipitazioni tra Piemonte e Romagna; al pomeriggio fenomeni diffusi su tutti i settori, più intensi sulle regioni di nord-est. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di maltempo diffuso con piogge sparse; più asciutto su Liguria ed Emilia Romagna. 
 

AL CENTRO – Al mattino molte nubi in transito con precipitazioni a carattere debole o al più moderato. Al pomeriggio non sono previsti cambiamenti sostanziali. In serata si rinnovano condizioni di tempo uggioso con cieli coperti ma piogge assenti.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino nuvolosità medio-alta in transito con locali piogge sulla Campania; al pomeriggio poche variazioni con ancora precipitazioni sui medesimi settori. In serata e in nottata ancora tempo in prevalenza asciutto con molte nubi in transito.

Temperature minime e massime stabili o in calo al centro-nord, stazionarie o in aumento al sud.

