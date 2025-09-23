Gava (Viceministro) a New York per l’Assemblea Generale ONU: “Italia in prima linea per una transizione giusta e sostenibile”

AgenPress. Il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava, sarà a New York per l’80ª sessione dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Il 24 settembre Gava rappresenterà l’Italia al Vertice biennale per un’economia globale sostenibile, inclusiva e resiliente, convocato dal Segretario Generale ONU nell’ambito del “Patto per il Futuro”, che vedrà la partecipazione di Capi di Stato e di Governo da oltre cento Paesi.

Nel corso della missione, il viceministro parteciperà anche al Dialogue on Energy Transition organizzato dall’Agenzia Internazionale dell’Energia (IEA) e alle riunioni preparatorie della COP30, a conferma del ruolo attivo dell’Italia nella definizione dell’agenda energetica e climatica globale.

“L’Italia vuole contribuire a costruire un percorso realistico e condiviso verso una transizione energetica, che sappia coniugare sostenibilità, crescita economica e tutela dei posti di lavoro”, ha dichiarato Gava in partenza per la missione.