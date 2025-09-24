Diritti dell’infanzia, UNICEF Italia e Associazione Nazionale Magistrati (ANM) firmano Accordo di collaborazione

AgenPress. È stato firmato a Roma, presso l’aula Giallombardo in Corte di cassazione, un accordo di collaborazione, della durata di 3 anni, tra l’UNICEF Italia e l’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) per adottare azioni concrete in favore dell’infanzia e dell’adolescenza, iniziando con una campagna di raccolta fondi a favore dei bambini di Gaza.

Alla firma erano presenti il presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano e il presidente dell’ANM Cesare Parodi.

“Il nostro impegno associativo è legato anche al valore della tutela dei più fragili. Lo rinnoviamo con convinzione grazie a questa intesa con UNICEF Italia che ci permette di dare un contributo concreto ai minori, a partire dal progetto importantissimo per sostenere i bambini di Gaza. Ma andremo oltre, perché questa intesa ci permetterà di portare avanti iniziative per promuovere i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza anche nel nostro Paese”, dichiara il presidente dell’ANM Cesare Parodi.

“Alla base di questo importante Accordo c’è il riconoscimento dell’alto valore della conoscenza e della promozione dei principi sanciti dalla Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza come strumento per orientare le scelte individuali e le politiche sociali”, ha ricordato il presidente dell’UNICEF Italia Nicola Graziano – “Vorrei inoltre ringraziare l’ANM per la grande sensibilità mostrata, scegliendo come primo atto concreto della collaborazione di sostenere i programmi dell’UNICEF per i bambini e gli adolescenti di Gaza, diventata un luogo di sofferenza dove l’infanzia non può sopravvivere”.

Tra gli obiettivi dell’Accordo: