Previsioni Meteo del 26 Settembre 2025

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, salvo possibili isolati piovaschi in Appennino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sicilia con possibili piovaschi isolati. Al pomeriggio attese piogge sparse sulla Sicilia e sulla Sardegna orientale, invariato altrove. In serata e nella notte piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi e schiarite sulla Sardegna.

Temperature minime in diminuzione salvo un lieve rialzo al Nord, massime in calo al Nord e lungo i settori adriatici e stabili o in lieve rialzo sul resto d’Italia.