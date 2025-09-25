type here...

Previsioni Meteo del 26 Settembre 2025

Meteo
AgenPress. Previsioni Meteo del giorno 26 Settembre 2025.

AL NORD – Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, neve sulle Alpi oltre i 1800-2000 metri. Al pomeriggio ancora instabilità con piogge sparse e quota neve in lieve rialzo, più asciutto tra Liguria ed Emilia Romagna. Tra la serata e la notte poche variazioni con fenomeni in esaurimento anche sul Piemonte.
 

AL CENTRO – Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, salvo possibili isolati piovaschi in Appennino. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile con cieli poco nuvolosi, maggiori addensamenti sulla Sicilia con possibili piovaschi isolati. Al pomeriggio attese piogge sparse sulla Sicilia e sulla Sardegna orientale, invariato altrove. In serata e nella notte piogge tra Calabria e Sicilia, asciutto altrove con cieli poco nuvolosi e schiarite sulla Sardegna.

Temperature minime in diminuzione salvo un lieve rialzo al Nord, massime in calo al Nord e lungo i settori adriatici e stabili o in lieve rialzo sul resto d’Italia.

