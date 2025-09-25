Trump: “All’Assemblea generale delle Nazioni Unite sono stato vittima di tre sabotaggi”

AgenPress. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiesto alle Nazioni Unite di avviare un’indagine sui problemi tecnici da lui lamentati il ​​giorno del suo discorso all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, sostenendo di essere stato vittima di un “triplice sabotaggio”.

In un post sulla piattaforma Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha fatto riferimento all’inceppamento della scala mobile al suo arrivo, al malfunzionamento del sistema di auto-cue e ai problemi audio durante il suo discorso. “Non è stata una coincidenza, è stato un triplice sabotaggio alle Nazioni Unite. Dovrebbero vergognarsi”. “Quello che è successo è una vergogna”, ha detto. “Non uno, non due, ma tre eventi dolosi”.

Gli “incidenti” hanno avuto inizio all’arrivo della coppia presidenziale statunitense alla sede delle Nazioni Unite a New York, quando la scala mobile si è improvvisamente fermata mentre Donald Trump e sua moglie Melania stavano salendo. Mantenendo l’equilibrio, hanno salito i gradini.

Donald Trump si è lamentato anche del fatto che il gobbo non funzionava all’inizio del suo discorso.

Nel suo post su Truth Social, Trump si è anche lamentato dei problemi audio durante il suo discorso. “Dopo il discorso, mi è stato detto che l’audio era completamente assente nella stanza”. Ha raccontato di aver chiesto a Melania le sue impressioni e lei gli ha risposto: “Non sono riuscita a sentire una parola di quello che dicevi”.