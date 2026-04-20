L’Iran chiude Hormuz intrappolando migliaia di marinai

AgenPress. Centinaia di petroliere commerciali sono bloccate su entrambe le sponde dello Stretto di Hormuz dopo che l’Iran ha chiuso il punto strategico, interrompendo il traffico e intrappolando gli equipaggi tra segnalazioni di spari e “esperienze traumatiche” a bordo.

Lo Stretto di Hormuz è considerato una via navigabile ai sensi del diritto internazionale, attraverso la quale le navi hanno il diritto di transito, secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Secondo l’Agenzia statunitense per l’informazione energetica circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio transita attraverso lo Stretto di Hormuz, rendendolo un punto di strozzatura critico per i mercati energetici globali.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha dichiarato che lo stretto sarebbe rimasto chiuso fino a quando gli Stati Uniti non avessero revocato il blocco dei porti iraniani, avvertendo le navi di non allontanarsi dalle zone di ancoraggio, pena il rischio di essere considerate collaborazioniste “nemiche”.

“L’avvicinamento allo Stretto di Hormuz sarà considerato cooperazione con il nemico e qualsiasi imbarcazione che lo violi sarà presa di mira”, ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche in un comunicato diffuso dall’agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim.

Gli Stati Uniti hanno imposto il blocco ai porti iraniani per fare pressione su Teheran affinché riapra lo stretto, e il Comando Centrale degli Stati Uniti ha affermato che le misure vengono applicate “contro tutte le navi”.

Il presidente Donald Trump ha affermato che l’Iran aveva accettato di non chiudere più lo stretto, ma dopo la chiusura, Trump ha definito la situazione un “ricatto” e ha dichiarato che gli Stati Uniti non avrebbero fatto marcia indietro.