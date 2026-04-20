Trump: “Se leggeste il fallimentare NYT, il disgustoso Wall Street Journal o il defunto Washington Post pensereste che stiamo perdendo la guerra”

AgenPress. Il presidente Donald Trump ha affermato che gli Stati Uniti stanno vincendo in modo decisivo nel conflitto con l’Iran, sostenendo che la pressione militare e il blocco navale hanno indebolito e disorientato il governo iraniano.

“Sto vincendo una guerra, e di gran lunga. Le cose vanno molto bene, il nostro esercito è stato straordinario e, se leggeste le fake news, come il fallimentare New York Times, l’assolutamente orrendo e disgustoso Wall Street Journal, o il ormai quasi defunto, per fortuna, Washington Post, pensereste davvero che stiamo perdendo la guerra”, ha affermato Trump in un post condiviso su Truth Social.

“Il nemico è confuso, perché riceve questi stessi ‘resoconti’ dai media, eppure si rende conto che la sua marina è stata completamente annientata, la sua aviazione è stata costretta a spostarsi su piste di atterraggio buie, non ha equipaggiamenti antimissile o antiaerei, i suoi ex leader sono per lo più spariti (questo, oltre a tutto il resto, è stato un cambio di regime!)”, ha aggiunto.

“Forse la cosa più importante di tutte è che IL BLOCCO, che non toglieremo finché non ci sarà un ‘ACCORDO’, sta letteralmente distruggendo l’Iran.”

Trump ha anche affermato che l’Iran stava perdendo “500 milioni di dollari al giorno, una cifra insostenibile, anche nel breve periodo”.