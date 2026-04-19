Sondaggio: il tasso di approvazione dell’amministrazione Trump è crollato a un nuovo minimo storico

AgenPress. Secondo un sondaggio di NBC News Decision Desk, realizzato con la collaborazione di SurveyMonkey, il tasso di approvazione del presidente Donald Trump è crollato a un nuovo minimo storico, mentre gli americani esprimono crescenti preoccupazioni per l’aumento dei costi e la guerra con l’Iran.

Complessivamente, il 37% degli adulti approva l’operato di Trump come presidente, mentre il 63% lo disapprova, compreso il 50% che si dichiara fortemente contrario, portando il suo indice di gradimento al punto più basso del suo secondo mandato.

Due terzi degli intervistati hanno inoltre espresso disapprovazione per la gestione dell’inflazione e del conflitto con l’Iran da parte di Trump.

Sebbene il presidente goda ancora di un sostegno schiacciante da parte della sua base elettorale, il supporto dei repubblicani si è indebolito rispetto all’ultimo sondaggio di Decision Desk condotto tra fine gennaio e inizio febbraio.

Nel nuovo sondaggio, l’83% dei repubblicani ha espresso un giudizio positivo su Trump, in calo di 4 punti rispetto all’inizio dell’anno. Inoltre, la percentuale di repubblicani che approva pienamente l’operato di Trump è diminuita di 6 punti, passando dal 58% al 52%.

In generale, un terzo degli americani ritiene che il Paese sia sulla strada giusta, mentre due terzi credono che sia sulla strada sbagliata: si tratta della prospettiva più pessimistica registrata nei sondaggi da quando Trump è tornato alla Casa Bianca lo scorso anno.

I risultati del sondaggio sottolineano le difficoltà che i repubblicani dovranno affrontare per difendere la maggioranza al Congresso nelle elezioni di metà mandato di quest’anno. La frustrazione degli americani per l’economia e la guerra con l’Iran arriva inoltre dopo che Trump, durante la sua campagna presidenziale del 2024, aveva promesso di contrastare l’inflazione e di tenere gli Stati Uniti fuori da conflitti internazionali.