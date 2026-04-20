Statua di Gesù colpita con un’ascia. Card. Pizzaballa: “Grave affronto alla fede cristiana”

AgenPress. Una foto apparsa online nel fine settimana mostra un soldato israeliano che colpisce con il lato smussato di un’ascia una statua di Gesù sulla croce caduta a terra. L’immagine è stata pubblicata da Younis Tirawi, un giornalista palestinese che ha anche diffuso foto di presunti abusi commessi da soldati israeliani a Gaza .

La croce faceva parte di un piccolo santuario nel giardino di una famiglia che viveva ai margini del villaggio, ha detto Fadi Falfel, un sacerdote di Debel.

“Uno dei soldati israeliani ha spezzato la croce e ha compiuto questa cosa orribile, questa profanazione dei nostri simboli sacri”, ha detto.