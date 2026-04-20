type here...

Statua di Gesù colpita con un’ascia. Card. Pizzaballa: “Grave affronto alla fede cristiana”

Breaking news
redazione
Da redazione
- Advertisement -
- Advertisement -
AgenPress. Una foto apparsa online nel fine settimana mostra un soldato israeliano che colpisce con il lato smussato di un’ascia una statua di Gesù sulla croce caduta a terra. L’immagine è stata pubblicata da Younis Tirawi, un giornalista palestinese che ha anche diffuso foto di presunti abusi commessi da soldati israeliani a Gaza .
La croce faceva parte di un piccolo santuario nel giardino di una famiglia che viveva ai margini del villaggio, ha detto Fadi Falfel, un sacerdote di Debel.
“Uno dei soldati israeliani ha spezzato la croce e ha compiuto questa cosa orribile, questa profanazione dei nostri simboli sacri”, ha detto.
L’Assemblea degli Ordinari Cattolici di Terra Santa, di cui fa parte anche il cardinale cattolico di Gerusalemme Pierbattista Pizzaballa, ha dichiarato in un comunicato che l’atto “costituisce un grave affronto alla fede cristiana”.
- Advertisement -

Potrebbe Interessarti

- Advertisement -

Ultime Notizie

- Advertisement -


Testata Registrata c/o Tribunale di Velletri 15/2002 | Direttore Responsabile: Maria Conti

Le foto, video e testi presenti su AgenPress.it provengono anche attraverso la rete Internet: per utilizzo informativo, didattico, scientifico e non a scopo di lucro.

Al fine di accettare il libero regime di circolazione e non violare il diritto d'autore o altri diritti esclusivi verranno effettuate le opportune verifiche.

Per segnalare alla redazione eventuali errori nell'uso di materiale riservato.

CONTATTI: redazione@agenpress.it

Articoli più consultati

Categorie più visitate

Menu Rapido

Chi Siamo
Board
Inserzionisti
Contatti
Privacy Policy
Cookie Policy

© 2025 agenpress.it - FONDATA DA MARIA CONTI. All Rights Reserved. Credits