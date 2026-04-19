Trump: “In Iran è in corso una lotta tra moderati e pazzi. Se non firmeranno questo accordo, l’intero Paese verrà fatto saltare in aria”

AgenPress. Il presidente Donald Trump afferma che in Iran è in corso una lotta tra “moderati” e “pazzi” nel contesto dei negoziati con gli Stati Uniti.
Trump ha rilasciato la dichiarazione durante un’intervista con Trey Yingst di Fox News domenica, affermando che Jared Kushner e l’inviato Steve Witkoff sarebbero partiti martedì per dei colloqui in Medio Oriente.
“Se l’accordo che abbiamo stipulato non verrà concluso, allora distruggerò i loro ponti e le loro centrali elettriche”, ha detto Trump. “Se non firmeranno questo accordo, l’intero Paese verrà fatto saltare in aria.”
“Ci stiamo preparando a colpirli più duramente di quanto qualsiasi altro Paese sia mai stato colpito prima, perché non possiamo permettere che abbiano un’arma nucleare”, ha continuato.
Trump ha poi aggiunto che l’Iran ha già “accettato gran parte” dell’accordo.