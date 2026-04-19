Trump: “In Iran è in corso una lotta tra moderati e pazzi. Se non firmeranno questo accordo, l’intero Paese verrà fatto saltare in aria”

AgenPress. Il presidente Donald Trump afferma che in Iran è in corso una lotta tra “moderati” e “pazzi” nel contesto dei negoziati con gli Stati Uniti.

Trump ha rilasciato la dichiarazione durante un’intervista con Trey Yingst di Fox News domenica, affermando che Jared Kushner e l’inviato Steve Witkoff sarebbero partiti martedì per dei colloqui in Medio Oriente.

“Se l’accordo che abbiamo stipulato non verrà concluso, allora distruggerò i loro ponti e le loro centrali elettriche”, ha detto Trump. “Se non firmeranno questo accordo, l’intero Paese verrà fatto saltare in aria.”

“Ci stiamo preparando a colpirli più duramente di quanto qualsiasi altro Paese sia mai stato colpito prima, perché non possiamo permettere che abbiano un’arma nucleare”, ha continuato.