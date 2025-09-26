INI Grottaferrata: tre Open Day per la prevenzione dell’udito dedicati agli over 50 — un’occasione per rispondere a un “allarme silenzioso”

AgenPress. In Italia sono circa sette milioni le persone che convivono con problemi di udito, pari a oltre il dodici per cento della popolazione. Si tratta di un fenomeno in costante crescita, che colpisce soprattutto con l’avanzare dell’età: se nelle fasce giovanili la prevalenza non supera il dieci per cento, tra i 61 e gli 80 anni un cittadino su quattro presenta difficoltà uditive e negli over 80 i casi arrivano a interessare una persona su due. È stato inoltre stimato che circa un terzo degli over 65 accusa disturbi riconoscibili nella vita quotidiana.

Per rispondere a questo “allarme silenzioso”, l’INI Grottaferrata ha deciso di promuovere tre giornate di prevenzione dell’udito rivolte in particolare agli over 50. Gli Open Day si svolgeranno giovedì 2 ottobre, giovedì 6 novembre e giovedì 4 dicembre 2025, sempre dalle ore 9 alle 13, e rappresentano un’occasione preziosa per sottoporsi a un controllo gratuito che prevede una visita audiologica e un esame audiometrico. L’accesso è possibile solo previa prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili, che sono limitati.

La scelta di dedicare queste giornate alla prevenzione nasce dalla consapevolezza che la perdita dell’udito è spesso un nemico silenzioso: avanza gradualmente e rischia di passare inosservata finché non compromette in modo significativo la qualità della vita. Non si tratta soltanto di difficoltà nella comunicazione quotidiana, ma anche di un problema che può generare isolamento. Oltre all’ipoacusia legata all’età, che rappresenta la forma più comune, sempre più persone soffrono di acufeni – in Italia oltre sei milioni, con circa quattrocentomila casi gravi – e di sordità da rumore, patologia che costituisce ancora oggi una delle malattie professionali più diffuse e al tempo stesso prevenibili.

Secondo recenti studi, già nella fascia di età compresa tra i 45 e i 54 anni circa il cinque per cento degli adulti presenta una forma di ipoacusia invalidante, una percentuale che raddoppia nella decade successiva. Dati che confermano quanto sia importante intervenire precocemente. Effettuare controlli periodici permette infatti di intercettare le prime perdite uditive, attuare strategie terapeutiche più efficaci e, quando necessario, ricorrere a soluzioni acustiche che migliorano la comunicazione e la qualità delle relazioni sociali.

Con gli Open Day dedicati alla prevenzione dell’udito, l’INI Grottaferrata intende offrire alla comunità un’opportunità concreta per prendersi cura di sé e del proprio benessere, mettendo a disposizione specialisti qualificati in grado di accompagnare le persone in un percorso di consapevolezza e di diagnosi precoce.

Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi all’INI Grottaferrata attraverso il numero verde gratuito 800.95.15.95 o tramite Whatsapp al 3482322841. Le date aggiornate dei prossimi Open day sono consultabili sul sito www.gruppoini.it.