Unione Europea: costruiremo un “sistema di difesa anti-droni” per contrastare le incursione di droni russi

AgenPress. I piani per un sistema di difesa anti-droni sul fianco orientale dell’UE stanno prendendo piede dopo i recenti misteriosi eventi in Danimarca. Come annunciato dal Commissario europeo per l’Industria della Difesa, Andrius Kubilius, durante una videoconferenza con i ministri della Difesa è stato concordato di iniziare l’attuazione del progetto. La priorità sarà la costruzione di un “muro di droni” con capacità avanzate per rilevare, tracciare e intercettare i velivoli senza pilota.

Kubilius ha affermato che ora si assicurerà il sostegno politico dei capi di Stato e di governo al vertice UE di ottobre. Successivamente, verrà elaborata una tabella di marcia tecnica dettagliata insieme agli esperti nazionali e verrà mobilitata l’industria della difesa europea. Saranno utilizzati anche strumenti dell’UE per il finanziamento.

“Lo scudo di sorveglianza del fianco orientale, con il muro dei droni al suo centro, andrà a beneficio di tutta l’Europa”, ha sottolineato Kubilius. In una recente intervista al sito web Euractiv, ha affermato che il muro potrebbe essere costruito entro un anno.

Alla videoconferenza hanno partecipato i ministri della Difesa degli Stati di prima linea dell’UE: Bulgaria, Estonia, Finlandia, Lettonia, Lituania, Polonia e Romania. Erano presenti anche l’Alto Rappresentante dell’UE Kaja Kallas, nonché rappresentanti di Ungheria, Slovacchia, della Presidenza danese del Consiglio dell’UE e della NATO. In una chiamata separata, il Ministro della Difesa ucraino Denys Shmyhal ha informato il panel dell’UE sull’esperienza dell’Ucraina nella lotta ai droni russi.

Il concetto di un sistema di difesa anti-droni significativamente più efficace sul fianco orientale dell’UE è in fase di sviluppo da mesi. I progettisti ritengono che la necessità di questo sistema sia stata dimostrata più di recente dalla massiccia incursione di droni russi nello spazio aereo polacco due settimane e mezzo fa. Anche gli eventi in Danimarca, dove droni precedentemente non identificati hanno paralizzato gli aeroporti per ore, sono visti come un’ulteriore prova.