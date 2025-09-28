Avv. Iacobbi (legale di Evelina Sgarbi): “La mia assistita non ha più intenzione di subire passivamente gli attacchi diffamanti e denigratori provenienti da suo padre”

AgenPress. Adesso basta!!! La mia assistita non ha più intenzione di subire passivamente gli attacchi diffamanti e denigratori provenienti da suo padre e adesso anche da sua sorella Alba – dichiara l’Avvocato Lorenzo Iacobbi, legale di Evelina Sgarbi – .

Innanzitutto occorre far chiarezza sulla storia della famosa borsetta Dior di 2800 euro che in realtà il professor Sgarbi non ha mai acquistato. Trattasi infatti di un regalo ricevuto da Evelina direttamente dall’azienda. È ora di finirla quindi di far passare Evelina come “esosa” non avendo Ella mai chiesto né ottenuto più del dovuto.

Ma non solo… andrebbe ricordato al professor Sgarbi del lungo periodo in cui egli si è sottratto volutamente al pagamento dell’assegno di mantenimento costringendo la madre di Evelina a far ricorso al Tribunale dei minori per ottenere, per sua figlia, il riconoscimento del suo diritto al mantenimento.

Non solo: spesso Vittorio si e’ reso inadempiente nel contribuire alle spese universitarie, pregiudicando così il percorso formativo della figlia. Ho letto, poi, in data odierna un’intervista rilasciata dalla sorella di Evelina, Alba, la quale evidentemente non ha letto neanche il ricorso, con annessi gli allegati sanitari, visto che esprime giudizi affrettati e superficiali sull’operato della sorella senza neanche conoscere il contenuto dell’atto.

Alba Sgarbi, inoltre, è dotata di memoria corta dal momento che dimentica come anche lei per anni non sia stata sostenuta economicamente dal padre che oggi improvvisamente acquisisce la dote di genitore premuroso ed accudente. Spiace dover ricordare queste verità scomode ma – visto e considerato l’attacco meschino posto in essere da un genitore per anni inadempiente ed oggi pronto anche a rinfacciare regali che neanche lui ha pagato – ritengo sia doveroso tutelare l’immagine di una giovane donna oggi oggetto di un inqualificabile attacco mediatico orchestrato al solo fine di distrarre l’opinione pubblica da quella che è l’amara ed incontestabile verità.

Nonostante tutto Evelina tiene a cuore la salute di suo padre ma non accetta più che la sua immagine e la sua condotta venga da questi infangata ignobilmente.

