In India morte 31 persone durante un comizio elettorale

AgenPress. Almeno 31 persone sono morte e più di 58 rimaste ferite nella calca verificatasi durante un comizio elettorale dell’attore e politico Vijay nello stato meridionale indiano del Tamil Nadu.

Secondo quanto riportato dal quotidiano “The Hindu”, una grande folla si era radunata per la manifestazione, che faceva parte della campagna elettorale di Vijay per il suo partito politico. Wijay, che usa un solo nome, sta conducendo una campagna elettorale in vista delle elezioni previste per l’inizio del prossimo anno.

“Lo sfortunato incidente avvenuto durante un comizio politico a Karur, nel Tamil Nadu, è profondamente deplorevole”, ha affermato il primo ministro indiano Narendra Modi in un post su X.