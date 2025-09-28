type here...

Pace fiscale, Fapi: “Ha ragione Durigon, è impegno da mantenere”

AgenPress. “Il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ha pienamente ragione: la pace fiscale va fatta. Non possiamo continuare a tenere sulla graticola del fisco migliaia di italiani, in particolare piccoli imprenditori e partite IVA, che rappresentano l’ossatura del nostro sistema produttivo.

L’impegno assunto dal Governo deve essere mantenuto e tradotto in provvedimenti concreti già nella prossima legge Finanziaria.

Serve una risposta immediata, chiara e coraggiosa che dia respiro a chi lavora e produce, evitando che la pressione fiscale diventi un ostacolo insormontabile. La pace fiscale non è un favore, ma un atto di giustizia sociale ed economica, indispensabile per sostenere la crescita e garantire equità.”

Lo dichiara il presidente nazionale della Fapi, Gino Sciotto.

