Scurria (FDI): “Fratelli d’Italia in prima linea. Ascoltiamo il territorio e portiamo le sue istanze nelle istituzioni per il rilancio del mare di Roma”

AgenPress. “Fratelli d’Italia torna a Ostia per ascoltare il territorio e ribadire che il litorale romano non può continuare a pagare il prezzo di anni di scelte sbagliate e occasioni mancate. Il sopralluogo promosso dal presidente della Federazione romana di Fratelli d’Italia, Marco Perissa, insieme a parlamentari e amministratori del territorio, ha confermato ciò che cittadini, operatori e famiglie denunciano da tempo. Ostia ha bisogno di attenzione, investimenti, manutenzione, sicurezza e una visione concreta per il proprio futuro.

Mentre l’amministrazione capitolina continua a collezionare ritardi e incertezze, Fratelli d’Italia sceglie di essere presente, di confrontarsi con il territorio e di raccogliere le istanze di chi vive e lavora ogni giorno sul litorale. È questo il nostro modo di fare politica, stare tra le persone, ascoltare e trasformare le esigenze dei cittadini in proposte e azioni concrete. Ostia è una risorsa strategica per Roma e merita un progetto di rilancio serio e ambizioso.

Continueremo a portare nelle istituzioni le richieste del territorio e a lavorare affinché il mare di Roma torni ad essere un volano di sviluppo, occupazione e crescita per tutta la Capitale”, lo dichiara il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, il senatore Marco Scurria.